الخميس.. فيصل بن بندر يدشّن طريق الأمير محمد بن سلمان في الخرج

يدشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد غدٍ الخميس، بمقر بلدية محافظة الخرج, عددًا من المشاريع التنموية البلدية.
وقال رئيس بلدية المحافظة خالد الزيد: المشاريع التي سيدشنها أمير منطقة الرياض هي طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يربط شمال محافظة الخرج بجنوبها بطول 14 كم، ويمر بمشروع روشن ومستشفى الملك خالد وإسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتقاطع طريق الملك عبدالله وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وعدة مناطق تجارية وحيوية.
وأضاف: سيدشّن أيضًا توسعت وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز على مساحة 40 ألف متر مربع وبعدة مزايا تواكب جودة الحياة منها النافورة التفاعلية والنافورة الجافة والمسطحات الخضراء ومدرج للمسرح وساحة احتفالات وألعاب للأطفال وممرات لمزاولة رياضة المشي وجسر المشاة يربط بين الحديقتين ومنطقة استثمارية ومسجد ومواقف خارجية بطاقة 200 سيارة.
وأردف "الزيد" أن أمير منطقة الرياض سيضع خلال زيارته لمقر بلدية الخرج حجر الأساس لثلاث حدائق نموذجية في أحياء اليرموك والناصفة والهدا.
وأشار إلى أن تدشين ووضع حجر الأساس لمثل هذه المشاريع يؤكد دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.