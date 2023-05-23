الخميس.. فيصل بن بندر يدشّن طريق الأمير محمد بن سلمان في الخرج

وأضاف: سيدشّن أيضًا توسعت وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز على مساحة 40 ألف متر مربع وبعدة مزايا تواكب جودة الحياة منها النافورة التفاعلية والنافورة الجافة والمسطحات الخضراء ومدرج للمسرح وساحة احتفالات وألعاب للأطفال وممرات لمزاولة رياضة المشي وجسر المشاة يربط بين الحديقتين ومنطقة استثمارية ومسجد ومواقف خارجية بطاقة 200 سيارة.