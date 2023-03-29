5 نصائح من تعليم القصيم للطلبة في شهر رمضان

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، عدة نصائح تربوية وسلوكية للطلبة في شهر رمضان.
وقالت الإدارة عبر حسابها على تويتر: يجب على الطلبة في شهر رمضان الامتناع عن تناول الحلويات قبل المذاكرة بساعتين على الأقل، لا سيما أنها تصيب المخّ بالكسل والخمول، ويفضّل تناول الأطعمة التي تزيد من التركيز الذهني والعقلي؛ كالأسماك؛ لأنها غنية بالفسفور.
كما نصحتهم بتجنُّب المذاكرة فور الانتهاء من الإفطار؛ فمن الأفضل البدء في المذاكرة بعد مرور ساعتين على الأقلّ، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين كالبيض ومشتقّات الألبان خلال وجبة السحور، لا سيما أن وجبة السحور هي التي تحدّد نشاط الطلاب خلال الصيام.
وشدّدت تعليم القصيم على ضرورة ترك المناهج الأكثر صعوبة لبعد الإفطار، ومذاكرة المناهج السهلة، وحلّ واجبات المنصة بنهار رمضان.