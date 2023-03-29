5 نصائح من تعليم القصيم للطلبة في شهر رمضان

وقالت الإدارة عبر حسابها على تويتر: يجب على الطلبة في شهر رمضان الامتناع عن تناول الحلويات قبل المذاكرة بساعتين على الأقل، لا سيما أنها تصيب المخّ بالكسل والخمول، ويفضّل تناول الأطعمة التي تزيد من التركيز الذهني والعقلي؛ كالأسماك؛ لأنها غنية بالفسفور.