"قائمة الدول الـ 10 الأقل وفيات بالعالم".. السعودية حاضرة والخليج يسجّل تميُّزاً

"قائمة الدول الـ 10 الأقل وفيات بالعالم".. السعودية حاضرة والخليج يسجّل تميُّزاً
تصدّرت الدول الخليجية قائمة أقل الدول في العالم في عدد الوفيات، حيث سجّلت قطر وفاة واحدة فقط لكل ألف شخص، والإمارات والبحرين حالتَي وفاة فقط، والسعودية والكويت ثلاث حالات، وسلطنة عُمان أربع حالات وفاة لكل ألف شخص.
ووفقاً لتقرير شركة الإحصائيات العالمية "Statista"، تمّ جمع البيانات الحديثة ابتداءً من عام 2021، وتتصدّر قطر القائمة والسعودية المرتبة الرابعة عالمياً.
وأشارت البيانات إلى أن انخفاض معدلات الوفيات يشير إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأعمار في تلك الدول، وذلك لأسباب عدة، منها: نظام الرعاية الصحية المتقدّم، وتوافر الموارد الكافية للحصول على العلاج، وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسُّن النظام الغذائي الصحي.
وتضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، الدول التالية:
1. قطر - حالة وفاة واحدة لكل ألف شخص.
2. الإمارات - حالتا وفاة لكل ألف شخص.
3. البحرين - حالتا وفاة لكل ألف شخص.
4. السعودية - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص.
5. الكويت - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص.
6. المالديف - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص.
7. سلطنة عُمان - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص.
8. الأردن - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص.
9. أندورا - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص.
10. الجزائر - خمس حالات وفاة لكل ألف شخص.