"قائمة الدول الـ 10 الأقل وفيات بالعالم".. السعودية حاضرة والخليج يسجّل تميُّزاً

وأشارت البيانات إلى أن انخفاض معدلات الوفيات يشير إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأعمار في تلك الدول، وذلك لأسباب عدة، منها: نظام الرعاية الصحية المتقدّم، وتوافر الموارد الكافية للحصول على العلاج، وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسُّن النظام الغذائي الصحي.