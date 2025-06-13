من خشبة المسرح إلى بناء الذات: كيف يشكّل المسرح شخصية الشاب؟

لا يقدّم المسرح دروسًا نظرية، بل يعلم بالتجربة. الشاب الذي يعمل ضمن فريق مسرحي يتعلم الالتزام، ضبط الوقت، احترام الآخر، التعامل مع ضغوط العمل، واحتواء الاختلافات. هذه المهارات تُعرف اليوم باسم “المهارات الناعمة”، وهي من أهم المؤهلات التي يحتاجها أي شاب في سوق العمل أو العلاقات الإنسانية.