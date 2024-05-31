مكة المكرمة تحتفي بتخرج 480 حافظة من جمعية الدراسات القرآنية

من جانبها ألقت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين كلمتها رحبت فيها بالحاضرات وأوصت بناتها الخريجات بحسن العهد مع كتاب الله وفهم معانيه وتطبيقها على الوجه الأمثل؛ لينلن بحق وصف الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه).