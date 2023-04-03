أمير تبوك يرعى حفل "يوم البر" ويسلّم وحدات من الإسكان التنموي للمستفيدين

رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم الاثنين، اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة "يوم البر".
وفي التفاصيل، بدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح العنزي، أكد فيها تميز وتنوع في نمو القطاع الثالث بالمنطقة، مشيراً إلى تقديم مجلس الجمعيات بتبوك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الجمعيات الأهلية بالمنطقة وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين، ورسم مسار تطويري مستقبلي للقطاع غير الربحي بالمنطقة.
وأشاد "العنزي" بالدور الكبير والمميز لإمارة منطقة تبوك ممثلة بوحدة تطوير القطاع غير الربحي، معرباً عن شكره لأمير المنطقة على الدعم والمتابعة المستمرة لأعمال مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك، بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات الجمعيات بمنطقة تبوك.
وبعد ذلك دشن أمير المنطقة الحملة التعريفية لمنصة اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشاهد والجميع عرضاً مرئياً عن المنصة والتي تمثل فرصة للقطاع الخاص لإطلاق حملات ومبادرات تعكس التزامه بمسؤوليته الاجتماعية وتفاعلاً مع يوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة وتشجيع المنشآت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
ودشن الأمير فهد بن سلطان، مبادرة تجديد الأثاث المستخدم " تجديد" وهي إحدى مبادرات مركز المبادرات بإمارة المنطقة وتهدف إلى حث المجتمع على التبرع بالأثاث والأجهزة المنزلية المستخدمة وعدم رميها، ليتم صيانتها وتجديدها من خلال تأهيل عدد من المتطوعات وتدريبهم على عدد من المهن الأساسية في الصيانة المنزلية ومن ثم اعادة توزيعها على الأسر المستفيدة من خلال الجمعيات الخيرية، وشاهد عرض مرئي عن تلك المبادرة.
ودشن أيضاً مبادرة "حاضنة الجمعيات الناشئة" وهي مبادرة من مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك وتهدف لدعم الجمعيات الناشئة وتوفير مقرات عمل لها لمدة عام، لتسهيل دور الجمعيات لأداء أعمالها، وشاهد والحضور عرضاً مرئياً عن تلك المبادرة وأهدافها ومميزاتها.
وشاهد أمير المنطقة، عرضاً مرئياً عن الإسكان التنموي، ليقوم بعد ذلك بتسليم عدد من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين.
وكرم الأمير فهد بن سلطان، الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء وهي: الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك في فرع الجائزة للمبادرات النوعية والجمعية الخيرية للتنمية الأسرية في فرع الجائزة للتميز المؤسسي والجمعية الخيرية بحقل في فرع الجائزة للاستدامة المالية، وكذلك كرم سموه أعضاء لجان تحكيم الجائزة، عقب ذلك تسلم أمير المنطقة درعاً تذكارية من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك، بهذه المناسبة، وكذلك من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي بمناسبة اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية.
وقال أمير المنطقة في تصريح في ختام الحفل: هذا يوم مبارك في شهر مبارك، وأيام مباركة، وفي البداية نسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأحيي الإخوان والأخوات الذين قاموا بهذا الجهد المميز في العمل الخيري بهذه المنطقة.
وأضاف: ما شاهدناه اليوم هو حصاد عام كامل من العمل، وليس بغريب على المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة في العمل الخيري، لأن أساس المملكة هو الشريعة الإسلامية والتقيد بها في كل أمورها، وبالتالي ديننا يحثنا على العمل الخيري والمساهمة فيه بكل الإمكانيات، والحمد الله ما يقوم به أبناء الشعب السعودي وبناته شيء مشرف في هذا العمل، وكانت قيادة هذه البلاد ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قد بدأت هذا الشهر بتبرع سخي لمنصة جود الإسكان، الأمر الذي أعطى دافعاً للجميع للمساهمة في العمل الخيري.
وأشاد بدور المرأة السعودية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن وكذلك دورها الفاعل والهام في العمل الخيري.
وفي الختام سأل الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد علينا هذا الشهر بالخير والبركة، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها.