أمير تبوك يرعى حفل "يوم البر" ويسلّم وحدات من الإسكان التنموي للمستفيدين

وأضاف: ما شاهدناه اليوم هو حصاد عام كامل من العمل، وليس بغريب على المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة في العمل الخيري، لأن أساس المملكة هو الشريعة الإسلامية والتقيد بها في كل أمورها، وبالتالي ديننا يحثنا على العمل الخيري والمساهمة فيه بكل الإمكانيات، والحمد الله ما يقوم به أبناء الشعب السعودي وبناته شيء مشرف في هذا العمل، وكانت قيادة هذه البلاد ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قد بدأت هذا الشهر بتبرع سخي لمنصة جود الإسكان، الأمر الذي أعطى دافعاً للجميع للمساهمة في العمل الخيري.