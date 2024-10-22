"الاقتصاد": الأنشطة غير النفطية تسجل نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي

وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز قطاعها غير النفطي وتنويع اقتصادها، حيث سجّلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بدعم من نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.