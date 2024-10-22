"الاقتصاد": الأنشطة غير النفطية تسجل نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي يهدف إلى تقديم أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على أداء القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي وسوق العمل.
وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز قطاعها غير النفطي وتنويع اقتصادها، حيث سجّلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بدعم من نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.
كما أشاد التقرير الصادر عن الوزارة بسعي المملكة إلى زيادة فرص التوطين، حيث تراجع معدل البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 7.1%، مقتربًا من مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 7%.
ودعت الوزارة للاطلاع على التقرير من خلال الرابط https://mep.gov.sa/files/ar/KnowledgeBase/EconomicReports/Documents/MEP_Quarterly_Report_Q2_2024_AR.pdf