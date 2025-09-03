بالأرقام والفعاليات.. الأحساء تحتفي باللومي الحساوي في معرض نوعي

في خطوة لافتة، يشهد "معرض اللومي الحساوي 2025"، الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع هيئة تطوير الأحساء وعدد من الجهات، حضورًا جماهيريًا لافتًا، وسط تفاعل واسع مع المنتجات المبتكرة والفعاليات المتنوعة، برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.