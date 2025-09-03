بالأرقام والفعاليات.. الأحساء تحتفي باللومي الحساوي في معرض نوعي

في خطوة لافتة، يشهد "معرض اللومي الحساوي 2025"، الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع هيئة تطوير الأحساء وعدد من الجهات، حضورًا جماهيريًا لافتًا، وسط تفاعل واسع مع المنتجات المبتكرة والفعاليات المتنوعة، برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.
ويُقام المعرض في مركز الأحساء للمعارض حتى 6 سبتمبر، ويضم أكثر من 73 جناحًا تشمل منتجات اللومي، والصناعات التحويلية، والمبادرات الشبابية، والحرفيين، والأسر المنتجة، بالإضافة إلى ركن الطفل ومنصة الطهي الحي التي استقطبت طهاة من داخل المملكة والخليج.
وزار وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري المعرض، مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات النوعية، في وقت استقبل فيه المعرض وفودًا رسمية ورجال أعمال من مختلف مناطق المملكة والخليج.
وفي جانب الابتكار، نظّمت جامعة الملك فيصل بالتعاون مع غرفة الأحساء "لوميثون"، هاكاثون ريادي شهد مشاركة 60 رائد ورائدة أعمال قدّموا 14 مشروعًا مبتكرًا، وتم تكريم 34 مشاركًا و4 مدربين و12 مرشدًا.
كما شهد المعرض تدشين أطقم نادي الفتح للموسم الرياضي الجديد، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تعبيرًا عن هوية الأحساء المعمارية والثقافية، وتعزيزًا للاعتزاز بالمنتج المحلي.
وضمن فعالياته المجتمعية، أطلق تجمع الأحساء الصحي وحدة للتبرع بالدم، دعمًا للحملة الوطنية السنوية، واستمرارًا لنشر ثقافة التطوع وتعزيز الوعي المجتمعي.
ويستمر المعرض في تقديم ورش الحرف اليدوية، والجولات السياحية، والأنشطة التفاعلية، لتعريف الزوار بقيمة اللومي الحساوي، الذي يُعد ثاني أبرز منتج زراعي في المنطقة بعد التمور، وتحويله إلى فرص اقتصادية واعدة.