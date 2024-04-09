صالونات الحلاقة ليلة العيد.. طوابير وحجوزات حتى الصباح والأسعار تحتاج لرقابة

وفي هذا التوقيت، هناك مجموعة من النصائح الطبية التي يجب الالتزام بها لتفادي انتقال الأمراض التي تنتشر بسهولة في مثل هذه الأماكن؛ ومنها الحرص على اقتناء أدوات شخصية ذات استعمال شخصي واحد، واختيار الصالون النظيف، والحرص على أن يرتدي الحلاق الكمام ولباس الحلاق الكامل، وغسل اليدين جيدًا قبل بدء الحلاقة، وتنظيف الكرسي قبل الجلوس عليه.