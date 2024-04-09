صالونات الحلاقة ليلة العيد.. طوابير وحجوزات حتى الصباح والأسعار تحتاج لرقابة

تزدحم صالونات الحلاقة ليلة العيد بشكل كبير، ورغم كثرتها وانتشارها في أكثر من مكان؛ إلا أن عددًا من الزبائن تواجدوا أمام أبواب الصالونات قبل أن تُفتح لضمان الحصول على مقعد مبكرًا.
وفي هذا التوقيت، هناك مجموعة من النصائح الطبية التي يجب الالتزام بها لتفادي انتقال الأمراض التي تنتشر بسهولة في مثل هذه الأماكن؛ ومنها الحرص على اقتناء أدوات شخصية ذات استعمال شخصي واحد، واختيار الصالون النظيف، والحرص على أن يرتدي الحلاق الكمام ولباس الحلاق الكامل، وغسل اليدين جيدًا قبل بدء الحلاقة، وتنظيف الكرسي قبل الجلوس عليه.
وتشهد أسعار صالونات الحلاقة في ليلة العيد، ارتفاعًا كبيرًا لدى صالونات الخمس نجوم الراقية؛ لتصل أحيانًا إلى أكثر من 50 ريالًا لحلق شعر الرأس و25 ريالًا لحلق الذقن؛ بينما تنخفض في مثيلاتها العادية بين 25 و15 ريالًا على التوالي؛ فيما طالَبَ الكثيرُ من رواد الصالونات البلدياتِ بعمل جولات رقابية ميدانية في مثل هذه المواسم؛ للوقوف على أسعار الحلاقة المرتفعة والحد منها.
بدورها حثت جمعية حماية المستهلك على الإبلاغ عن مخالفات الأسعار في محال الحلاقة خلال الأعياد والمواسم عبر الرقم 940 أو التطبيق.
وقالت الجمعية: "لا تنسون، السعر ما يتغير في العيد أو المواسم، والأسعار لا بد أن تكون مكتوبة على لوحة واضحة في المحل، وفي حال المخالفة يمكن التواصل مع البلدية على الرقم ٩٤٠ أو التطبيق".