إنفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية.. خطب الجمعة تتوحد للحديث عن وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء

في خطوة تعكس اهتمام القيادة الدينية والوطنية بتعزيز اللحمة المجتمعية، توحّدت اليوم خطب الجمعة في مختلف مناطق المملكة للحديث عن نعم الله على هذه البلاد المباركة، وفي مقدّمتها وحدة الكلمة، ونعمة الأمن والرخاء، ورغد العيش الذي تنعم به المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّدهما الله.
وتأتي هذه الخطبة إنفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار جهود الوزارة لتوظيف منابر الجمعة في ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز الروابط المجتمعية.
أكّد الخطباء أن وحدة الصف واجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾، وقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، وحديث النبي ﷺ: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا... وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا".
وأشاروا إلى أن هذه الوحدة نعمة عظيمة يجب شكر الله عليها، وصيانتها من كل ما قد يهدد تماسك المجتمع أو يزرع الفتنة بين أفراده.
وشدّد الخطباء على أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية تقع على عاتق كل فرد، داعين إلى الالتزام بطاعة الله ورسوله ﷺ وأولي الأمر، والتقيّد بالأنظمة والتعليمات التي تحفظ الحقوق وتصون الأرواح والممتلكات، مستندين إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾.
كما تطرقت الخطب إلى أهمية تعزيز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن، وبما حباه الله من مكانة دينية وحضارية واقتصادية، مشيرين إلى الجهود المباركة التي تبذلها القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين والعالم الإسلامي، مؤكدين أن كل فرد في هذا الوطن شريك في مسؤولية حفظ هذه النعم، وصون المقدّرات، والمشاركة الفاعلة في البناء والتنمية.