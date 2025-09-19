إنفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية.. خطب الجمعة تتوحد للحديث عن وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء

أكّد الخطباء أن وحدة الصف واجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾، وقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، وحديث النبي ﷺ: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا... وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا".