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للرجال والنساء في عددٍ من التخصصات.. "الخارجية" تفتح باب التقديم لشغل 210 وظائف شاغرة

تشمل الهندسة والقانون والإدارة والترجمة والإعلام والعلاقات العامة والمالية
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

أعلنت وزارة الخارجية، عن فتح باب التقديم لشغل (210) وظائف شاغرة للرجال والنساء، من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وذلك عبر منظومة (جدارة+).

وتضمنت التخصصات المطلوبة، الهندسة والقانون والإدارة والترجمة والإعلام، ايضاً العلاقات العامة، والمالية، وتخصص الوثائق والمحفوظات، والتقنية، والفنية، ثم التعاون الدولي.

كما أوضحت الوزارة في إعلانها، أن التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني (www.masar.gov.sa) من يوم السبت الموافق 28/ 2/ 1444هـ الساعة (12:00) صباحاً، ويستمر حتى يوم الأربعاء 2/ 3/ 1444هـ الساعة الثانية عشر صباحاً.

وزارة الخارجية
الوظائف
المرتبة الخامسة

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