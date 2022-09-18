للرجال والنساء في عددٍ من التخصصات.. "الخارجية" تفتح باب التقديم لشغل 210 وظائف شاغرة

كما أوضحت الوزارة في إعلانها، أن التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني (www.masar.gov.sa) من يوم السبت الموافق 28/ 2/ 1444هـ الساعة (12:00) صباحاً، ويستمر حتى يوم الأربعاء 2/ 3/ 1444هـ الساعة الثانية عشر صباحاً.