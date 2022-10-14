"فلكية جدة": القمر الأحدب سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي المتناقص يقترن بالمريخ الليلة

وتابع: كان تقابل عام 2018 عامًا خاصًا جدًا للمريخ بسبب تلك الدورة البالغه 15 عامًا، عندما كان الكوكب أكثر إشراقًا مما كان عليه منذ عام 2003، الذي أطلق عليه علماء الفلك تقابل المريخ الحضيضي، وبعبارة أخرى، في عام 2018، مرت الكرة الأرضية بين المريخ والشمس، مما جعل المريخ في حالة تقابل في السماء - وفي نفس الوقت تقريبًا كان المريخ أقرب ما يكون من الشمس، لذلك، ففي السنوات التي نمر فيها بين المريخ والشمس، و كون المريخ أيضًا أقرب إلى الشمس، تكون الأرض والمريخ كذلك أقرب.