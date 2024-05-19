مجموعة شركات الشركة العربية للخدمات المتكاملة "إيمكو"

وتملك مجموعة "إيمكو" شركات عدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعتبر من الشركات الرائدة في تجارة الحبوب وصناعة الأعلاف في المملكة العربية السعودية بخبرات متراكمة في هذا المجال تمتد لأكثر من 50 عامًا، لاسيما وأن التجارة بالحبوب والأعلاف بشكل عام تعتبر رافدًا محوريًا من روافد الأمن الغذائي كما تشكل عاملًا مهمًا في تنمية وازدهار الإقتصاد الوطني.