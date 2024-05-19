سجلت مجموعة شركات الشركة العربية للخدمات المتكاملة "إيمكو" مشاركة ناجحة في معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة بالرياض، والذي أقيم برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن).
وتملك مجموعة "إيمكو" شركات عدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعتبر من الشركات الرائدة في تجارة الحبوب وصناعة الأعلاف في المملكة العربية السعودية بخبرات متراكمة في هذا المجال تمتد لأكثر من 50 عامًا، لاسيما وأن التجارة بالحبوب والأعلاف بشكل عام تعتبر رافدًا محوريًا من روافد الأمن الغذائي كما تشكل عاملًا مهمًا في تنمية وازدهار الإقتصاد الوطني.
وتضم مجموعة "إيمكو" مصانع لإنتاج الاضافات العلفية ومصانع للأعلاف، ومزارع لأمهات الدجاج البياض ومزارع لإنتاج بيض المائدة، وكذلك مزارع نموذجية للأغنام، تدعمها سلسلة متكاملة من سلاسل الإمداد والتخزين تشمل أسطول نقل للمواد الخام والمستودعات المركزية لتخزين تلك المواد نهاية بأسطول نقل متخصص لنقل المنتجات للعملاء سواءً كانت أعلاف، صيصان أو منتجات غذائية.
تعد من رواد الشركات العاملة في صناعة الأعلاف حيث التزمت منذ البداية بالتوسع في عمليات إنتاج الأعلاف عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد من تلك الأعلاف من قبل منتجي الدواجن والمواشي والألبان وغيرهم ممن يبحث عن جودة وسلامة الغذاء بالدرجة الأولى، وذلك بتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف عالية الجودة، حيث نحن تقدم مجموعة متنوعة من الأعلاف المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الثروة الحيوانية.
أنشئت عام 2007 انطلاقًا من الخبرات الفنية والعملية لمجموعة "إيمكو" في صناعة الدواجن عبر أكثر من خمسة عقود، مما جعل التأسيس وفقًا لأحدث المعايير العلمية والتقنيات الحديثة ومواكبة التطور المستمر في صناعة الدواجن لتحقيق احتياجات العملاء من صيصان البياض عالية الجودة ومضاعفة الاستفادة من سلالات البياض لتحقيق متطلبات السوق السعودي والخليجي بأعلى جودة ومردود اقتصادي.
وتتصدر شركة مزارع البياض على الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي في تزويد مزارع إنتاج بيض المائدة منتجاتها من صيصان البياض من سلالتي Hisex وDekalb من خلال مشروعها الواقع في محافظة الخرج على مساحة 5 مليون متر مربع.
شركة متخصصة في تصنيع المخاليط العلفية "البريمكسات" بجميع أنواعها من فيتامينات ومعادن ومركزات ومختلف الإضافات العلفية وذلك لقطاعات عدة أهمها الدواجن بأنواعها والأبقار والأغنام والإبل والأسماك والطيور بمختلف أنواعها بأفضل معايير الجودة العالمية، وتعد الشركة أكبر منتج للبريمكسات في المملكة وبالتعاون مع شركات عالمية عدة لخدمة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقع على مساحة 4 ملايين متر مربع في منطقة حرض وتعد من أكبر مشاريع إنتاج بيض المائدة في المملكة، حيث تم توظيف أحدث أنظمة الميكنة والأتمتة والاكثرها تطوراً، وروعي في تصميم المشروع تحقيقه لأعلى اشتراطات الأمن الحيوي والكفاءة الانتاجية ليكون أيقونة تفاخر بها المجموعة بين مشاريع انتاج بيض المائدة محليًا وعالميًا.
هذا وتعد شركة وفير الزراعية نقطة التحول لشركات مجموعة إيمكو من نموذج العمل وذلك للوصول إلى المستهلك النهائي. حيث تعنى الشركة بإنتاج المنتجات الزراعية والغذائية "بيض المائدة ، لحوم الدواجن ، اللحوم الحمراء، الخضروات والفواكة، والأسمدة العضوية وغيرها"، ويتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من مشروع بيض المائدة ومصانع الأسمدة العضوية بنهاية عام 2025، تليها مشروعي اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن في عام 2027.