شاهد: لقطتان أخويتان بين الأمير محمد بن سلمان ووليي عهد "الكويت والأردن"

اللقطات الأخوية هي سمة لقاءات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما يلتقي بإخوانه من قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة، وقد كانت حاضرة على هامش القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ المصرية.
والتقطت عدسة الكاميرا لقطتين أخويتين بين ولي العهد وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله من جانب، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح من جانب آخر، في دلالة على عمق العلاقات الودية التي تجمع الأمير محمد بن سلمان بإخوانه.
وكانت القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر قد انطلقت برئاسة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ.
وأكد ولي العهد في كلمته أمام حضور القمة عن أهمية استمرار التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة في المبادرة، كما أعلن عن استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، علاوة على الإسهام بـ2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة ولميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات قادمة، إضافة إلى استهداف صندوق الاستثمارات العامة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.