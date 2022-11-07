المشاركون في قمة cop27 يؤكدون ضرورة توحيد الجهود لمعالجة تداعيات "تغير المناخ"

من جانب آخر، دعا رئيس دولة السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال في كلمته إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، منوهًا بأن المبلغ المخصص سابقًا (وهو 100 مليار دولار) لم يعُد كافيًا، ولا بد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك".