"السديس": نجاح موسم الحج بصفرية عوائق يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة
أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن نجاح موسم الحج لهذا العام يُعَد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة.
وأشاد بالدعم غير المحدود من القيادة في توفير الإمكانات والخدمات المقدمة لجميع ضيوف الرحمن؛ بما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.
وثمّن رئيس الشؤون الدينية، الدور الكبير الذي قام به جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمنظومة الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.
وأكد أن نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام هو تجسيد لدورها الريادي الإسلامي والعمق الديني؛ كونها منبع الإسلام ورسالته الوسطية العظيمة.
وقال: المملكة العربية السعودية تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج وما يتخللها من تفويج ملايين الوفود، وإدارة حشودهم وضمان راحتهم وسلامة تنقلاتهم لمناسكهم، وبين المشاعر المقدسة، بتضافر جهود أبنائها من كوادر أمنية وطبية وتنظيمية ودينية بصفرية عوائق، مستشعرين ما حباهم الله به من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما توليه قيادتها من حرص واهتمام بالحرمين الشريفين وضيوفهم.