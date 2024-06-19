"السديس": نجاح موسم الحج بصفرية عوائق يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة

وقال: المملكة العربية السعودية تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج وما يتخللها من تفويج ملايين الوفود، وإدارة حشودهم وضمان راحتهم وسلامة تنقلاتهم لمناسكهم، وبين المشاعر المقدسة، بتضافر جهود أبنائها من كوادر أمنية وطبية وتنظيمية ودينية بصفرية عوائق، مستشعرين ما حباهم الله به من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما توليه قيادتها من حرص واهتمام بالحرمين الشريفين وضيوفهم.