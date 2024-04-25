بمناسبة اليوم العالمي للكم 2024.. واحة الملك سلمان للعلوم تواصل استقبال زوارها

استقبلت واحة الملك سلمان للعلوم اليوم، طلاب وطالبات "موهبة"، بمناسبة الاحتفاء بيوم الكوانتوم العالمي.
واطلع الطلاب والطالبات على الفعاليات العلمية الخاصة بـ"يوم الكوانتوم"، المتضمنة 5 برامج في مجال الفيزياء الكمية والحوسبة الكمومية، تشمل تاريخ الثورة الصناعية والمستقبل مع فيزياء الكم وتطبيقاتها، ومسرح الكم، والحوسبة الكمية، وكوانتم 32، وحوارات كوانتم.
واستمع الموهوبون والموهوبات لشرح مفصل من المسؤولين في الواحة عن التقنيات المختلفة للكوانتوم، إضافة إلى معلومات عامة عما تحويه واحة الملك سلمان للعلوم.
وتعد "الواحة" حاضنة للمعرفة، وهي وجهـة علمية وثقافية وسـياحية، تناسب جميع الفئات العمرية، حيث تحوي مسرحاً متخصصاً تُعرَض فيه أفلام علمية ترفيهية ومسابقات ولقاءات تفاعلية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التعليمية الترفيهية المتميزة.