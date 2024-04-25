بمناسبة اليوم العالمي للكم 2024.. واحة الملك سلمان للعلوم تواصل استقبال زوارها

واطلع الطلاب والطالبات على الفعاليات العلمية الخاصة بـ"يوم الكوانتوم"، المتضمنة 5 برامج في مجال الفيزياء الكمية والحوسبة الكمومية، تشمل تاريخ الثورة الصناعية والمستقبل مع فيزياء الكم وتطبيقاتها، ومسرح الكم، والحوسبة الكمية، وكوانتم 32، وحوارات كوانتم.