أمين عام "ARCO" يزور "الهلال الأحمر الليبي" ويطّلع على برامجه الإنسانية

في خطوة لافتة، زار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عبد الله بن سهيل المهيدلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الليبي، وذلك بهدف الاطّلاع على أعمالها وبرامجها الميدانية.
وكان في استقباله أمين عام الجمعية مرعي الدرسي، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الإنساني المشترك.
وتجوّل "المهيدلي" في أقسام الجمعية، واستمع إلى شرحٍ مفصّل حول جهود منسوبيها ومتطوّعيها، ودورهم في تقديم المساعدات الإنسانية وخدمة المتضرّرين.
ورافق أمين عام المنظمة في الزيارة بندر بن ثواب المطيري، المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث.
ومن المقرّر أن يشهد "المهيدلي" يوم غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025م احتفال الجمعية بمناسبة الذكرى الـ68 لتأسيسها.