أمين عام "ARCO" يزور "الهلال الأحمر الليبي" ويطّلع على برامجه الإنسانية

في خطوة لافتة، زار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عبد الله بن سهيل المهيدلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الليبي، وذلك بهدف الاطّلاع على أعمالها وبرامجها الميدانية.