مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة "ستينية" مع ورم سرطاني بالمخ وآخر بالثدي

والذي أضاف بأن المراجعة عند حضورها للمستشفى والإستماع لشكواها والإطلاع على ملفها الطبي وإجراء الفحص السريري، تبين وجود كتلة صلبة غير مؤلمة مع تغير في حجم وشكل الثدي، موضحةً أنها عانت من تبعات ورم مماثل في نفس الثدي تم إزالته قبل 20 عاماً، بالإضافة إلى ورم آخر بالكلية، على الفور تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I) ، والتصوير المقطعي (C.T Scan) على كامل الجسم، وأشعة مسح للعظام، بالإضافة إلى عدداً من التحاليل المخبرية، وإجراء خزعه من الورم لمعرفة نوعه باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية.