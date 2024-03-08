المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال رمضان مساء بعد غد الأحد

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/هـ) وتاريخ 1 /8/ 1445هـ، أن يوم الأحد 1 /8/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 11 /2/ 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 /8/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 10 /3/ 2024م.