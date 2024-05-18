بأغلبية ساحقة للأصوات السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" حتى 2026م

كما قدم المقبل الشكر لثقة الدول العربية ولأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" على انتخاب المملكة رئيساً للمجلس، وعلى ما تحقق خلال عامين وعشرة أشهر من نتائج ومكتسبات طورت من عمل المجلس والمنظمة، موضحاً أن ذلك لم يكن ليتحقق إلا من خلال العمل الجماعي وحرص جميع الدول على تطوير عمل المنظمة والمشاركة البناءة في تبني القرارات وتنظيم مسارات العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة، وتعزيز بناء الحوار والتعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة.