الهيئة السعودية للمياه تعلن بدء التسجيل في النسخة الرابعة من برنامج "تمكين"

وحددت الهيئة شروط التقديم الذي يستمر حتى السابع عشر من أغسطس 2024، بالحصول على معدل لا يقل عن 4 من 5، أو 3 من 4، أو نسبة 80%، واجتياز جميع المقابلات الشخصية والاختبارات المخصصة لها.