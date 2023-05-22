12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": عواصف وأمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والجوف ونجران والشرقية والشمالية والمدينة المنورة والرياض والقصيم وتبوك.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، فيما تشهد العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر أمطارًا متوسطة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، فيما تشهد البدع والوجه وحقل وضباء وتبوك وتيماء أمطارًا متوسطة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة وغامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، بينما حذر المركز أضم وميسان من عواصف رعدية وأمطار غزيرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وحذر المركز منطقة جازان من عواصف رعدية وأمطار غزيرة، تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير كذلك عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.