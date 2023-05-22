12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": عواصف وأمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، بينما حذر المركز أضم وميسان من عواصف رعدية وأمطار غزيرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.