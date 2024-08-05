لـ3 أعوام.. مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا يحصل على اعتماد "سباهي"

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المستشفى حصل على الاعتماد بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؛ وهو دليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم بشكل فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية؛ بما يعزز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة.