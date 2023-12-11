اعتماد "محمية الإمام تركي الملكية" مرشحًا لقائمة المحميات الخضراء دوليًّا

اعتُمدت "محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية" مرشحًا لقائمة المحميات الخضراء التابعة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، وذلك خلال انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 28) في دبي.
وتضم القائمة الخضراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أفضل المحميات إدارة على مستوى العالم في إطار برنامج عالمي، يهدف إلى تعزيز فاعلية إدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقييم منظومة الإدارة في كل محمية، ومدى مطابقتها لأفضل الممارسات العالمية.
وتأتي تلك الخطوة بعد تسجيل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، التي يصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من خلال اللجنة العالمية للمناطق المحمية، بالتعاون مع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
واجتازت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المرحلة الأولى من التقييم من قِبل لجنة خبراء متخصصين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وذلك طبقًا لمعايير القائمة الخضراء للمحميات التي تُعد من أهم المقاييس العالمية لكفاءة أساليب الإدارة في المحميات الطبيعية، وتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية.
ويهدف برنامج القائمة الخضراء لدى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إلى زيادة عدد المناطق المحمية، وتطوير إدارتها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي.
ويتوافق هذا المستهدف العالمي مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في السعودية بحلول عام 2030.
وتوافقًا مع المستهدفات طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية، والأهداف الوطنية الطموحة لبرنامج تحسين جودة الحياة، ضمن رؤية السعودية 2030، تلتزم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والحفاظ على الطبيعة، والالتزام الوثيق بالمعايير الدولية انطلاقًا من مسؤوليتها والالتزامات الموكلة إليها؛ باعتبارها ثاني كبرى المحميات الملكية بالسعودية.
وتسعى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى أن تكون محمية عالمية، ووجهة سياحية بيئية فريدة بتراثها التليد، وطبيعتها الخلابة، والتعاون مع الشركاء المعنيين لتقديم أفضل نماذج الإدارة البيئية الفعالة والعادلة.