اعتماد "محمية الإمام تركي الملكية" مرشحًا لقائمة المحميات الخضراء دوليًّا

ويهدف برنامج القائمة الخضراء لدى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إلى زيادة عدد المناطق المحمية، وتطوير إدارتها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي.

ويتوافق هذا المستهدف العالمي مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في السعودية بحلول عام 2030.