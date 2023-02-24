شاهد.. أزهار "اليهق" الأرجوانية ترسم لوحات خلابة على سفوح جبال القويعية

يُذكر أن نبات "اليهق" أو "جرجير البر" نبات عشبي حولي، يتراوح طوله من 10 إلى 50 سم، وأوراقه لحمية، تنمو قرب القاعدة، وشكلها بيضاوي مقلوب، وحافتها منشارية، وأزهاره متجمعة ذات لون زهري-أرجواني، ونادرًا ما تكون مصفرَّة.