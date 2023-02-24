شاهد.. أزهار "اليهق" الأرجوانية ترسم لوحات خلابة على سفوح جبال القويعية

وثَّق المواطن عبدالرحمن الشافي مناظر خلابة، ولوحات جمالية، شكَّلتها أزهار "اليهق" على سفوح الجبال شمال القويعية.
وتفصيلاً، قال الشافي: التقطتُ تلك المناظر لأزهار "اليهق" على سفوح جبال شمال القويعية على طريق مزعل الدوادمي، وتحديدًا في الوهيطي والدويرة. مضيفًا بأن ألوان الأزهار الجميلة شدَّت انتباهه؛ فوثَّقها بعدسته، وخص بها متابعي وقُراء "سبق".
يُذكر أن نبات "اليهق" أو "جرجير البر" نبات عشبي حولي، يتراوح طوله من 10 إلى 50 سم، وأوراقه لحمية، تنمو قرب القاعدة، وشكلها بيضاوي مقلوب، وحافتها منشارية، وأزهاره متجمعة ذات لون زهري-أرجواني، ونادرًا ما تكون مصفرَّة.
وينمو اليهق بشكل واسع في البيئات الصخرية، وبالقرب من الغدران، وأحيانًا قليلة في البيئة الرملية. وتؤكل أوراق اليهق، وهي ذات مذاق حار لاذع كالجرجير؛ لذا يسميه البعض "جرجير البر".