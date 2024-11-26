"الإحصاء": 57.24% نسبة اعتماد الأسر السعودية على العبوات كمصدر لمياه الشرب

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن تطورٍ ملحوظٍ في ممارسات استهلاك وترشيد الطاقة بين الأسر في المملكة لعام 2023، حيث أظهرت البيانات أن 42.3% من الأسر تتبع إجراءات فعّالة لاستخدام الطاقة الكهربائية في المنازل، وأن نسبة الأسر التي ترشد استهلاكها الكهربائي تصل إلى 92.1%.