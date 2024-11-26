"الإحصاء": 57.24% نسبة اعتماد الأسر السعودية على العبوات كمصدر لمياه الشرب

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة اعتماد الأسر في السعودية على العبوات كمصدرٍ لمياه الشرب بلغت 57.24% خلال العام الماضي.
وأفادت بيانات "الهيئة"، التي أوردها مسح البيئة المنزلي لعام 2023، بأن نسبة الاعتماد على مياه الشبكة العامة بلغت 23.56%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 18.60%، والمصادر الأخرى 0.6 %.
وفيما يخص استخدام أجهزة أو أدوات توفير المياه في المنازل أظهرت النتائج أن 33.48% من الأسر تستخدم أجهزة كهربائية أو أدوات لتوفير المياه، بينما لا يستخدم 66.52% أيّ أدوات متعلقة بتوفير المياه.
وكانت قد كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن تطورٍ ملحوظٍ في ممارسات استهلاك وترشيد الطاقة بين الأسر في المملكة لعام 2023، حيث أظهرت البيانات أن 42.3% من الأسر تتبع إجراءات فعّالة لاستخدام الطاقة الكهربائية في المنازل، وأن نسبة الأسر التي ترشد استهلاكها الكهربائي تصل إلى 92.1%.
وأوضحت "الهيئة"، أن 38.9% من المساكن مزوّدة بعزلٍ حراري يعزّز من كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن 9.3% من الأسر تعتمد على الألواح الشمسية لتوليد الطاقة، في خطوة تعكس توجه السعودية نحو الطاقات المتجدّدة.
وأضافت أن 89% من الأسر تستخدم غاز الطبخ، وهو البديل الأكثر صداقة للبيئة، وأن 83.6% منها تولي اهتماماً بتقنيات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية.