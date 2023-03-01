حافلةٌ حديثة وتعليم السائق الإسعافات الأولية.. من الغد تطبيق لائحة نشاط النقل الدولي بالحافلات

تبدأ الهيئة العامة للنقل من يوم غد ٢ مارس، تطبيق أحكام اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
ووفقًا للائحة الجديدة، يُتطلب تغيير مسمى النشاط من "نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة" إلى نشاط "النقل الدولي للركاب بالحافلات"، كما يُشترط أن تكون جميع الحافلات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي ١٠ سنوات من سنة الصنع.
وتشترط اللائحة المعتمدة، أن يكون السائق أو مساعده حاصلًا على شهادة خلوّ من السوابق، وأن يكون حاصلًا على دورة إسعافات أولية معتمدة، وأن يجتاز الفحص الطبي المحدد من قِبَل الهيئة، واجتياز الكفاءة المهنية واختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.
كما تشترط أحكام اللائحة أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة، من خلال مراكز النقل العام المتخصصة لذلك، أو من خلال مكتب وكيل محلي معتمد من الهيئة؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.