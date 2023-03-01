حافلةٌ حديثة وتعليم السائق الإسعافات الأولية.. من الغد تطبيق لائحة نشاط النقل الدولي بالحافلات

كما تشترط أحكام اللائحة أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة، من خلال مراكز النقل العام المتخصصة لذلك، أو من خلال مكتب وكيل محلي معتمد من الهيئة؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.