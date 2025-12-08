جامعة طيبة تعلق الدراسة الحضورية غداً في المدينة المنورة وفروعها

محليات

الدراسة تُستأنف عن بُعد عبر “البلاكبورد”.. والأرصاد تحذر من التقلبات
أعلنت جامعة طيبة عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ، في مقر الجامعة بالمدينة المنورة وجميع فروعها بالمحافظات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأكدت الجامعة أن الدراسة ستُقام عن بُعد عبر نظام “البلاكبورد”، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، في ظل الظروف المناخية المتوقعة.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات التعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع

