"الجمعية السعودية لطب الأورام الإشعاعي" تطلق مؤتمرَها لمناقشة التطورات العلاجية

تُطْلِق الجمعيةُ السعودية لطب الأورام الإشعاعي مؤتمرَها العلمي السادس، بمشاركة 40 متحدثًا سعوديًّا ودوليًّا من الأطباء المختصّين بهذا المجال على مستوى العالم.
ويناقش المؤتمرُ الذي سيقام يوم الجمعة المقبل لمدة يومين بفندق الإنتركونتيننتال في جدة؛ أحدثَ التطورات والتحديات العالمية بمجال علاج الأورام بالإشعاع؛ من خلال ورش ﻋﻤﻞ وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻨﺎول الأبحاث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ماجد الغامدي، أن المؤتمر يهدف لبحث التطورات الراهنة والمستقبلية المبتكرة بمجال طب الأورام الإشعاعي، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، إضافة لاستعراض الابتكارات والتقنيات المتطورة وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، فيما سيتضمّن المؤتمرُ توقيعَ 4 اتفاقيات مع جمعيات علمية سعودية وخليجية؛ بهدف تحسين ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼج اﻷورام اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ؛ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ورؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030.
وأشار الدكتور الغامدي إلى مشاركة 40 متحدثًا من داخل وخارج المملكة؛ منهم 11 متحدثًا دوليًّا من كندا والإمارات والأردن وسلطنة عمان وتركيا وبلجيكا وألمانيا، إضافة إلى 29 متحدثًا سعوديًّا؛ حيث يستعرضون اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت والدراسات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢّ ﻋﻼج اﻷورام ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻷﻃﻔﺎل. فيما يناقش المؤتمرُ الذي اعتمد له 16 ساعة طبية ويعدّ الأكبر على مستوى المملكة؛ العديدَ من مستجدات فحص وعلاج الأورام، بحضور مؤسسات وجمعيات وطنية وخليجية متخصصة.
وأفاد الدكتور الغامدي بأن المؤتمر ﺳﻴﺘﻀﻤّﻦ 40 جلسة وورشة عمل وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻨﺎول الدراسات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷورام، إضافة إلى استعراض ﺗﺠﺎرب ﻣﺮاﻛﺰ اﻷورام اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ.
وأضاف: أنه سيتمّ على هامش المؤتمر بحثُ آفاق التعاون مع الكلية الأمريكية لطب الأورام الإشعاعي لإنشاء برامج اعتماد مخصصة للممارسة الإكلينيكية والمهنية لطب الأورام الإشعاعي في المملكة والدول العربية، كما يتيح المؤتمرُ الفرصةَ للمشاركين للتواصل والتعرف على زملائهم في المجال، وتكوين شبكات عمل مهنية تعزّز التعاون وتبادل الخبرات.