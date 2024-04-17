"الجمعية السعودية لطب الأورام الإشعاعي" تطلق مؤتمرَها لمناقشة التطورات العلاجية

وأشار الدكتور الغامدي إلى مشاركة 40 متحدثًا من داخل وخارج المملكة؛ منهم 11 متحدثًا دوليًّا من كندا والإمارات والأردن وسلطنة عمان وتركيا وبلجيكا وألمانيا، إضافة إلى 29 متحدثًا سعوديًّا؛ حيث يستعرضون اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت والدراسات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢّ ﻋﻼج اﻷورام ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻷﻃﻔﺎل. فيما يناقش المؤتمرُ الذي اعتمد له 16 ساعة طبية ويعدّ الأكبر على مستوى المملكة؛ العديدَ من مستجدات فحص وعلاج الأورام، بحضور مؤسسات وجمعيات وطنية وخليجية متخصصة.