محليات

القصيم.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
القصيم.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الحشيش المخدر

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