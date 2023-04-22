"رئيس محكمة الاستئناف بجازان" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع رئيس محكمة الاستئناف في منطقة جازان خالد بن أحمد بشير معافى، أسمى معاني التبريكات والتهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، للقيادة الرشيدة؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.
وهنّأ "معافى"، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وجميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم عليهم الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، ويُديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
وسأل الله أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، ويديم علينا نعمه التي لا تُعَد ولا تحصى.