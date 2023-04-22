"رئيس محكمة الاستئناف بجازان" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وهنّأ "معافى"، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وجميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم عليهم الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، ويُديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.