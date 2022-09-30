بأوبريت ولوحات شعرية وغنائية.. "فنون أبها" تحتفل باليوم الوطني

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها بمناسبة اليوم الوطني 92، من خلال إقامة حفل وطني منوع اشتمل على أوبريت وطني وأمسية شعرية وشعبية، وذلك بالشراكة مع قرية بن حمسان التراثية، بحضور جمع من الشعراء وتواجد كبير للجماهير.
وقال مدير الجمعية أحمد السروي في كلمة له: "ثقافة وفنون أبها" اعتادت كل عام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية في مقرها أو عبر شراكات مجتمعية يجدد فيها المشاركون والحضور الولاء والتعبير عن حب الوطن وقيادته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتحقيق تطلعات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في التفاعل الحي مع كل مناسبة فرح سعودية.
وشهد الاحتفال مشاركات شعرية من الشعراء نجيب الهاجري وعلي السالمي وعوض بن باحص وخالد القرني وظافر بن حاسن وظافر العمري ومعجب الشهراني وعزيزة آل ثامر.
وقدّم ذوو الاحتياجات الخاصة قصيدة وطنية للشاعر علي البكري ونشيدًا وطنيًا لعبدالله آل خاطر من منطقة نجران، إضافة إلى عرض للأطفال قدمته مدارس طلائع المستقبل، إضافة إلى أوبريت وطني للشاعر علي السالمي بمشاركة فرقة فرسان آل ينفع الشعبية، وقدم الحفل مقرر لجنة الفنون الشعبية محمد الربيعان.
عقب ذلك، كرّمت الجمعية المشاركين الذين شرفوا حفل العشاء الذي قدمته جمعية الثقافة والفنون بأبها.
وحضر الحفل وكيل إمارة منطقة عسير الأسبق شاكر شكوري، ومدير عام القطاع الجنوبي في هيئة الإذاعة والتلفزيون صالح الشريفي، ومدير عام وكالة الأنباء السعودية بمنطقة عسير صالح الأحمري، وجمع كبير من أهالي منطقة عسير من الجنسين.