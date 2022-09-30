بأوبريت ولوحات شعرية وغنائية.. "فنون أبها" تحتفل باليوم الوطني

وقال مدير الجمعية أحمد السروي في كلمة له: "ثقافة وفنون أبها" اعتادت كل عام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية في مقرها أو عبر شراكات مجتمعية يجدد فيها المشاركون والحضور الولاء والتعبير عن حب الوطن وقيادته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتحقيق تطلعات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في التفاعل الحي مع كل مناسبة فرح سعودية.