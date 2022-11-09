"الاتصالات" و"مسك" وNTDP تُطلِق "برنامج الشركات المليارية" خلال منتدى مسك العالمي

وسيُسهم البرنامج في نمو الشركات التقنية الناشئة وتوسعها، كما سيدعم الشركات السعودية الواعدة من خلال توفير خدمات مصممة وفقًا لمتطلباتها، إلى جانب ربطها بالموارد والشبكات اللازمة التي تحقق لها النمو الكبير والتوسع السريع، وذلك من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي على مستوى عالمي تمهيدًا لتصبح هذه الشركات "مليارية".