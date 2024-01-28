سمو محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بجزء من كبده لأحد المرضى

من جانبه عبر المتبرع سعد الجميحي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على هذه اللفتة الكريمة من سموّه، وماحظي به من حفاوة وتكريم، والذي يدل على اهتمام سموّه بمثل هذه الأعمال الانسانية.