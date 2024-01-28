سمو محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بجزء من كبده لأحد المرضى

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم “ الأحد “، المواطن سعد بن ناصر الجميحي لتبرعه بجزء من كبده لأحد المرضى بمحافظة الأحساء.
وأكد سموّه أن مثل هذه الأعمال الإنسانية النبيلة تجسد روح الوطنية وحب عمل الخير، وتدعوا للفخر والاعتزاز بأبناء المحافظة والوطن وهم يبادرون كعادتهم بتقديم الأعمال الإنسانية، وهي محل تقدير وفخر واعتزاز من الجميع، متمنيًا له وللمتبرَّع له بتمام الصحة والعافية.
من جانبه عبر المتبرع سعد الجميحي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على هذه اللفتة الكريمة من سموّه، وماحظي به من حفاوة وتكريم، والذي يدل على اهتمام سموّه بمثل هذه الأعمال الانسانية.