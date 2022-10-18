"غرفة مكة" تعلن عن اعتماد 20 لجنة قطاعية وواحدة نوعية

وأضاف: يأتي هذا العمل انطلاقاً من التطور المتنامي الذي لا يتوقف لحظة ويستمر في طريقه التصاعدي في شتى المجالات، وتنطلق أعمال اللجان القطاعية للسعي لتذليل كل المعوقات التي قد تعترض طريق التجار لتنمية أعمالهم، ووضع رؤى جديدة وحلول مبتكرة عصرية لجميع القضايا للوقوف على مواطن الضعف فتنهيها، وعلى مكامن القوة وتنميها، وتصل إلى ما نطمح أن تكون عليه بلد الحرمين الشريفين موضع قِبلة أكثر من مليار مسلم من شتى بقاع الأرض، لتعبر عن عمقها، وقيمتها العربية والإسلامية والدولية.