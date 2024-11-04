طوارئ "إرادة الرياض" يستقبل أكثر من 30 ألف حالة في 2024م

استقبل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 2024م، عبر قسم الإسعاف والطوارئ، (30995) حالة.
وبيَّنت الإحصائية الصادرة من المجمع عن مستوى الخدمات المقدَّمة وحجم الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، وأعداد المستفيدين، أن عدد الحالات الذكور الذين استقبلهم المجمع بلغ (23316) حالة، يمثلون ما نسبته 75 % من إجمالي الحالات التي تمّ استقبالُها في قسم الإسعاف والطوارئ، وبلغ عدد حالات الإناث بلغ (6604) حالات، يمثلن ما نسبته 21 % من إجمالي الحالات، فيما بلغ عدد الحالات من الأطفال والمراهقين (1075) حالة بنسبة بلغت 4 %.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحالات الجديدة التي استقبلها قسم الإسعاف والطوارئ، بلغ (6570) حالة، يمثلون 21 % من إجمالي الحالات.
وأكّد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن السرّية مبدأ أساسي يتم التشديد على المحافظة عليه عند تقديم العلاج؛ باعتباره حقاً من حقوق المريض الذي كفلته له الأنظمة، حماية لخصوصيته.
ويعمل قسم الإسعاف والطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولا تستدعي مراجعته وجود موعدٍ أو إحضار تحويلٍ أو أمر علاج، بل يتم استقبال المرضى مباشرة، ويشدّد المجمع على إحضار الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون أو الإقامة للوافدين) عند طلب الخدمة، مبيناً أن العلاج مجاني للمواطنين والخليجيين ومَن لديهم أهلية العلاج، كما يوفّر المجمع علاجاً بأجر لمَن ليست لهم أهلية علاج، ويتم قبول التأمين الصحي.