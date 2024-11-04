طوارئ "إرادة الرياض" يستقبل أكثر من 30 ألف حالة في 2024م

وبيَّنت الإحصائية الصادرة من المجمع عن مستوى الخدمات المقدَّمة وحجم الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، وأعداد المستفيدين، أن عدد الحالات الذكور الذين استقبلهم المجمع بلغ (23316) حالة، يمثلون ما نسبته 75 % من إجمالي الحالات التي تمّ استقبالُها في قسم الإسعاف والطوارئ، وبلغ عدد حالات الإناث بلغ (6604) حالات، يمثلن ما نسبته 21 % من إجمالي الحالات، فيما بلغ عدد الحالات من الأطفال والمراهقين (1075) حالة بنسبة بلغت 4 %.