"صحي المدينة" يحصل على جائزة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

حصل تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، على جائزة "اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ" لعام 2024م، التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، نظير جهود التجمُّع في مكافحة التبغ، التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يُصادف 31 مايو من كل عام.
ويقدّم تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي خدماته الطبية المساعدة على الإقلاع عن التدخين عبر عددٍ من العيادات الطبية الحضورية والافتراضية، كما يقدّم حملات توعوية ميدانية بشكلٍ دوري إضافة إلى منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن 1928 مستفيداً تلقى عدداً من الخدمات الطبية في عيادات مكافحة التدخين خلال الأشهر الخمسة الماضية؛ منهم 1320 مراجعاً تلقوا الخدمة حضورياً، فيما استفاد من الخدمات المقدمة افتراضيا 608 مستفيدين خلال الفترة ذاتها.