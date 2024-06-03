"صحي المدينة" يحصل على جائزة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

حصل تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، على جائزة "اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ" لعام 2024م، التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، نظير جهود التجمُّع في مكافحة التبغ، التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يُصادف 31 مايو من كل عام.