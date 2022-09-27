"أمير حائل" يهنئ ولي العهد: ثقة في محلها استحقها بعد أن جمع القدرة والطموح والحكمة

وقال أمير حائل :"يشرفني أن أرفع إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خالص التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة، وهي ثقة في محلها استحقها سموه الكريم بعد أن جمع القدرة والطموح والحكمة المستمدة بعد توفيق الله من ما اكتسبه من مدرسة خادم الحرمين الشريفين هذه الجامعة الكبيرة بدءً بملازمة ملوك البلاد ومروراً بتخربج أجيال قيادية ناجحة وتفوق فيها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فكان أهل لذلك في أهم مرحلة استراتيجية طموحة تشهدها بلادنا ".