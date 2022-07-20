أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمة إضافة ممثل على الدعوى عبر منصة "معين" الرقمية

ويتيح ديوان المظالم عبر منصة "معين" لجميع أطراف الدعوى، إضافة أو تغيير ممثليهم عبر هذه الخدمة رقميًّا، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى في مختلف مراحل التقاضي، سواءً كان هذا التمثيل عن شخص طبيعي أو اعتباري وفقًا للإجراءات النظامية.