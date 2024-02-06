"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص والكامل. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.