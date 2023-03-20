بعد 4 أشهر وتغطية إعلامية كبيرة .. "سباقات الخيل" يختتم أحد أفضل المواسم في تاريخه

أسدل نادي سباقات الخيل الستار، على موسم سباقات الرياض 2022- 2023، أحد أفضل المواسم في تاريخه، بعد 4 أشهر ونصف من الفعاليات المحلية والعالمية، اشتملت على 107 حفلات و1026 شوطًا، انطلقت في الـ3 من نوفمبر الماضي، واختُتِمَت في الـ18 من مارس الحاليّ.
وكان سباق كأس السعودية، الأغلى عالميًّا بمجموع جوائز تخطى 35 مليون دولار، أحد أبرز محطات الموسم، التي ضمّت عددًا من البطولات الكبرى، من بينها كأسا المؤسّس الملك عبدالعزيز، تاج البطولات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومهرجان كؤوس الملوك، وكأس ولي العهد، وكأس الأمير خالد بن عبدالله.
كما شهد الموسم تعاونًا بين نادي سباقات الخيل، وميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية، في استضافة كأس الخالدية الدوليّ بنسخته الخامسة، على مضمار الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وبمناسبة انتهاء الموسم، رفع رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، الشكر للقيادة الحكيمة أيّدها الله. وأشاد -في تصريحٍ له- بالدعم الكبير واللامحدود، الذي أسهم في نجاح الموسم.
وأكد الأمير بندر أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لسباقات الخيل؛ هو السبب الأهم والأوّل لحلول كأس السعودية في المرتبة الأولى عالميًّا، وتحوّل المملكة إلى وجهة عالمية للخيل.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، إن أكبر تشريف ونجاح هو رعاية عرّاب الرؤية وأيقونة النجاح المعاصر، صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، للبطولة الأغلى والأكبر في تاريخ سباقات الخيل، كأس السعودية، ومواصلته دعم النادي بهذا التشريف السنويّ.
وأضاف الأمير بندر: "أصبحنا نرى آثار الخطط الاستراتيجية والأهداف تتحقّق على أرض الواقع، لما أنيط لنا من مهامّ تهدف لرفع اسمرالمملكة في صدارة الأحداث العالمية، وبحسب المتابعة والرصد بدأت ملامح النجاح وتحقيق الأهداف تتجسّد على أرض الواقع -بفضل الله تعالى- ثم بفضل جودة العمل المتقن من منسوبي نادي سباقات الخيل كافة".
وانتهز الأمير بندر بن خالد الفيصل، الفرصة للإشادة بكفاءة ومهارة الشباب السعوديّ وقدرته على تأدية الأعمال باحترافية وعلى أكمل وجه.
وفي ما يخصّ الشراكة المؤسّسية بين قطاعات الدولة ونادي سباقات الخيل، ثمّن الأمير بندر التعاون من مختلف الإدارات والجهات المشاركة طوال الموسم بجميع مراحله، وعبّر عن تقديره للرعاة الذين حفّزت إسهاماتهم تقديم عمل أفضل، وكذلك وسائل الإعلام على حملها الرسالة ونقلها للعالم بمهنيّة عالية تؤكّد التطوّر التقنيّ في هذا الجانب.
واختتم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل تصريحه بتهنئة الوسط الفروسيّ -بمختلف شرائحه- على ما تحقّق من انتصارات وحضورمميز طوال الموسم، وأكد أن الملّاك والمدرّبين أثبتوا قدرتهم على استمرارية العطاء باحترافية عالية، منوّهًا بما وصل إليه الخيّالة السعوديّون من مستوى قويّ قارعوا به الخيّالة العالميّين.
من جهته، عبّر الأمين العامّ لهيئة الفروسية المهندس مروان العليان، عن سعادته البالغة في ختام الموسم بما تحقّق من جهود تطويرية كبيرة ترسم المرحلة المقبلة وفق خطط الهيئة. وأرجع ذلك إلى ما توليه القيادة الرشيدة من دعم كبير واهتمام منقطع النظير لرياضة الفروسية بمختلف اتحاداتها وأنديتها.
وأكد العليان أن "نجاح الموسم المنصرم يجعلنا نعقد العزم على أن يكون الموسم المقبل أفضل وأقوى".
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل، زياد المقرن، بالجهود المبذولة من جميع منسوبي النادي طوال الموسم، مقدمًا شكره لكافة اللجان الفنية والكوادر الإدارية والفرق الطبية وجميع المنسوبين.
وأضاف المقرن في تصريحٍ له، أن الموسم كان مميزًا وناجحًا وفق أعلى المقاييس وعلى مختلف الأصعدة، ومن أهمّها المنشآت التي استُحدِثت في الميدان وتعزيز المرافق لضمان استدامتها طوال المواسم المقبلة، مشيرًا إلى العزم على تطويرها والعناية بها.
بدورها، هنّأت مدير عامّ التواصل الاستراتيجيّ والإعلام والعلاقات العامة في نادي سباقات الخيل هناء بنت عبدالمحسن المهيد،كافة منسوبي النادي ووسط الفروسية عامةً، على نجاح موسم سباقات الرياض.
وقالت إن الموسم المنصرم شهِد نجاحًا رياضيًّا وتنظيميًّا وإداريًّا وإعلاميًّا، إضافةً إلى مزيدٍ من اتّساع دائرة المتابعة للسباقات والإلمام بها.
ونوّهت المهيد بدور وسائل الإعلام المختلفة، والشباب السعوديّ من الجنسين، في إنجاح الموسم، وبالشراكة بين النادي وقطاعات مختلفة وجهات حكومية وأهلية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تستهدف خدمة سباقات الخيل والرياضة السعودية بشكل عامّ.
وتصدّر الجواد "بين يور هوبس"، المملوك لأبناء فيحان بن فيصل المنديل، الجياد المشاركة في عدد النقاط، بجمعه 64 نقطة، بينما تصدرت الفرس "صنست فلاش"، المملوكة كذلك لأبناء فيحان المنديل، الأفراس بـ68 نقطة، تلتها "لاقارثا رايم" المملوكة للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، بـ66 نقطة.
وكانت الخيّالة أمل فيصل، قد حقّقت المركز الرابع، في أحد أشواط الأمسية الأولى لكأس المؤسّس، كأول مشاركة لفارسة سعودية بسباق نظامي على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وشهدت فعاليات الموسم تغطيات إعلامية غير مسبوقة وصلت لنحو نصف مليار مشاهد حول العالم، وحضور جماهيريّ غفير من داخل وخارج المملكة.