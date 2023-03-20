بعد 4 أشهر وتغطية إعلامية كبيرة .. "سباقات الخيل" يختتم أحد أفضل المواسم في تاريخه

وكان سباق كأس السعودية، الأغلى عالميًّا بمجموع جوائز تخطى 35 مليون دولار، أحد أبرز محطات الموسم، التي ضمّت عددًا من البطولات الكبرى، من بينها كأسا المؤسّس الملك عبدالعزيز، تاج البطولات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومهرجان كؤوس الملوك، وكأس ولي العهد، وكأس الأمير خالد بن عبدالله.