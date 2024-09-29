"الترفيه السعودي" يجذب 4 ملايين سائح دولي في 7 شهور.. شاهد التفاصيل

كشفت وزارة السياحة عبر حسابها في منصة "أكس"، عن تحقيق المملكة نموًّا مستمرًّا للسياحة في أول 7 أشهر من عام 2024؛ حيث وصل إجمالي الزوار الدوليين إلى 17.5 مليون من الخارج حتى نهاية شهر يوليو؛ ليرتفع عددهم بنسبة 10% على أساس سنوي.
كما ارتفع عدد السياح الوافدين من الخارج لغرض الترفيه والعطلات بنسبة 25% في أول 7 أشهر من عام 2024، ليصل العدد إلى 4.2 ملايين سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، لتصبح الزيادة بنسبة 656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وتَجاوز إنفاق الزوار الوافدين من الخارج إلى المملكة في 2023، 141 مليار ريال؛ حيث كان الإنفاق على مرافق الضيافة الأعلى بين أوجه الإنفاق، بإجمالي إنفاق بلغ الـ45 مليار ريال، ثم يأتي إنفاق السياح الوافدين على التسوق خلال العام الماضي الذي تجاوز 25.5 مليار ريال؛ فيما بلغ الإنفاق على المواصلات والتنقل ما يقارب 21.5 مليار ريال؛ فيما بلغ الإنفاق على المأكولات والمشروبات ما يقارب الـ19.4 مليار ريال وتجاوز الإنفاق على الأغراض الأخرى مبلغ 25.5 مليار ريال.