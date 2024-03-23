"جامعة تبوك" تحصل على تصنيف "فئة الابتكار" في مؤشر التعليم الرقمي 2023

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني في جامعة تبوك الدكتور علي بن نازل الشمري؛ أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات حقّقتها الجامعة في مجال التعليم الرقمي؛ ما يؤكد حرص واهتمام الجامعة بدعم تقنيات التعليم الرقمي باعتباره مكونًا رئيسيًّا في رحلة الطالب الجامعي؛ حيث تتبنّى الجامعة مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ورفع كفاءة وجودة المحتوى التعليمي، وتعزيز مهارات التعليم المستمرّ لدى طلاب الجامعة وتطبيق ممارسات عالية التأثير في التعليم الإلكتروني.