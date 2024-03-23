"جامعة تبوك" تحصل على تصنيف "فئة الابتكار" في مؤشر التعليم الرقمي 2023

حصلت جامعة تبوك على تصنيف فئة الابتكار، وفقًا للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي للعام 2023، الصادر عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويعدّ التصنيف الأعلى بين الجامعات؛ إذ تفوقت الجامعة نظير ممارستها المتميزة ومنتجاتها المبتكرة في مجال التعليم الإلكتروني وفقًا لأبعاد المؤشر الأربعة: الوصول، والكفاءة والفعالية، والأثر، والممارسات الابتكارية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة في توفير جميع الإمكانيات التقنية والبشرية في سبيل إثراء رحلة الطالب الجامعي، وتقديم تعليم رقمي يواكب التطورات التقنية ويسخّر أحدث الوسائل التقنية والنماذج والنظريات التربوية؛ لتقديم بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز الأكاديمي.
وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني في جامعة تبوك الدكتور علي بن نازل الشمري؛ أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات حقّقتها الجامعة في مجال التعليم الرقمي؛ ما يؤكد حرص واهتمام الجامعة بدعم تقنيات التعليم الرقمي باعتباره مكونًا رئيسيًّا في رحلة الطالب الجامعي؛ حيث تتبنّى الجامعة مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ورفع كفاءة وجودة المحتوى التعليمي، وتعزيز مهارات التعليم المستمرّ لدى طلاب الجامعة وتطبيق ممارسات عالية التأثير في التعليم الإلكتروني.
واستشهد التقرير ضمن قصص النجاح، بتجربة جامعة تبوك في بناء وتطوير منصة الجواز التعليمي "Passport"، التي تعنى بتوثيق منجزات الطالب من مختلف الدورات والشهادات الاحترافية والخبرات الميدانية، وعكس ما تتضمنه هذه الخبرات من معارف ومهارات وقيم لجهات التوظيف في سوق العمل؛ من أجل رفع الصبغة التنافسية لدى كل خريج من جامعة تبوك.