في 4 ضربات أمنية.. منع ترويج وتهريب كميات من المواد المخدرة بالرياض وتبوك وجازان

تمكنت الجهات الأمنية من تنفيذ أربع ضربات أسفرت عن منع ترويج وتهريب كمية من الأقراص المحظورة و الإمفيتامين والحشيش والشبو في مناطق تبوك والرياض وجازان.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما (9,225) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما (21,228) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وقد قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (131,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.