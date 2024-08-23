مملكة الخير.. السعودية تحتضن مؤتمر المانحين لدعم منطقة الساحل وبحيرة تشاد

وتعاني دول الساحل وبحيرة تشاد من أزمة متعدّدة الأوجه منذ أكثر من عقد؛ حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة أدّت إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى اضطراب سبل العيش، وعلاوة على ذلك فقد أدى جفاف بحيرة تشاد التي تعد بمثابة الشريان الرئيسي لحياة الملايين من الأشخاص، إلى تفاقم الوضع الإنساني؛ مما يتطلَّب تدخلًا عاجلًا.