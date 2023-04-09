شاهد.. مائدة إفطار الصائمين في مسجد قباء تجمع آلاف الزائرين من مختلف الجنسيات

ورصدت عدسة "واس" الجهود التنظيمية التي يقدمها القائمون على سُفر إفطار الصائمين في الفناء الداخلي لمسجد قباء، وفي الساحة الخارجية من الجهة الشرقية للمسجد الذي يتّسع لـ18 ألف مُصَلٍّ في مساحته الحالية قبل اكتمال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة مسجد قباء التي تعدّ الأكبر في تاريخ المسجد حيث ستضاعف مساحته الحالية إلى 10 أضعاف، وتصل بطاقته الاستيعابية إلى 66 ألف مصلٍ، إذ يحرص الزائرون مع اختلاف جنسياتهم وأعراقهم أثناء قدومهم للمدينة المنورة على أداء الصلاة في مسجد قباء؛ بوصفه أحد المعالم البارزة للسيرة النبوية، حيث بني المسجد في الأيام الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.