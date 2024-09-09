"إغاثي الملك سلمان" يدشن المشروع التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في تنزانيا

من ناحية أخرى، اختتم المركز, اليوم, برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب المفتوح والقسطرة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2024م.