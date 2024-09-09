"إغاثي الملك سلمان" يدشن المشروع التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في تنزانيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, أمس الأول, المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 سبتمبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 5 عمليات جراحية للقلب المفتوح، و45 عملية للقسطرة القلبية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.
من ناحية أخرى، اختتم المركز, اليوم, برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب المفتوح والقسطرة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2024م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 44 عملية جراحية للقلب المفتوح، و48 عملية قسطرة تشخيصية، و53 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن البرامج والمشاريع التطوعية التي تقدمها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم دون تمييز، بهدف تقديم العلاج للمرضى والمصابين من ذوي الدخل المحدود.