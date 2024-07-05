"الربيعة" يلتقي وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني ورئيس الهلال الأحمر الفلسطيني

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة الأردنية عمّان أمس الأول، وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني الدكتور باسل عبدالرحمن ناصر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار زيارته الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية لتوقيع عدد من المشاريع الإنسانية هناك.