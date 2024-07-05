"الربيعة" يلتقي وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني ورئيس الهلال الأحمر الفلسطيني

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة الأردنية عمّان أمس الأول، وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني الدكتور باسل عبدالرحمن ناصر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار زيارته الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية لتوقيع عدد من المشاريع الإنسانية هناك.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين في قطاع غزة.
ونوّه وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني بالمساعدات السعودية المقدمة للشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص خلال الأزمة الإنسانية الحالية، والتي جسدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من ناحية أخرى، التقى "الربيعة" في العاصمة عّمان أمس الأول، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار زيارته الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية لتوقيع عدد من المشاريع الإنسانية هناك.
وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل تقديم المساعدات للمتضررين في قطاع غزة.
وأعرب الدكتور يونس الخطيب عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الراهنة، ودوره الرئيسي في دعم جهود الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصال المساعدات للمتضررين في القطاع.