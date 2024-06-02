"منصة 72" للاستثمار الجماعي تطلق خدماتها وتطرح أول فرصة استثمار جماعي في صناديق الملكية الخاصة الصناعية في السعودية

ويركز أول صندوق استثماري سيُطرح لعملاء المنصة فقط على القطاع الصناعي وبالتحديد الصناعات التحويلية والبتروكيماوية المتخصصة عبر الاستحواذ على مصنع في ألمانيا ونقله بالكامل إلى المملكة؛ للاستفادة من برنامج التحول الوطني الصناعي، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي في التصدير إلى الخارج بحكم موقعها المميز بين القارتين الأوروبية والآسيوية، وأيضًا ليكون المصنع الأول من نوعه لصناعة لدائن البوليمر المتخصصة تحديدًا (PETG) نظرًا لميزة المنتج في التصدير للأسواق العالمية.